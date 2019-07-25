سبب فاضح وراء إشعال شاب النار في والده

تمكن ضباط مباحث مركز أبو المطامير بالبحيرة، برئاسة الرائد ماجد الحبشي، من القبض على المتهم بإضرام النيران في جسد والده، بعد سكب كميات من البنزين عليه بإحدى القرى التابعة للمركز.

أحيل المتهم للنيابة، حيث باشر أحمد درويش وكيل النائب العام التحقيق، بإشراف المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير، وأمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة الأب المصاب الذي تم نقله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية وسؤاله عما ورد بالفيديو.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تداولوا فيديو لشاب يطارد والده ويشعل النيران فيه، مما أثار غضبهم، وكشف الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة لأحد المحال التجارية بجوار منزل المجني عليه، قيام شاب بملاحقة والده البالغ من العمر 57 عاما، وطرحه أرضًا ثم أشعل النيران فيه، ثم حاول اللحاق به لتثبيته ومنع إغاثته، فيما تمكن الأهالي والمارة من إنقاذ الأب وإطفاء النيران التي أمسكت بملابسه.

وأكّد رواد مواقع التواصل، أن الواقعة حدثت في مدينة أبو المطامير بالبحيرة، مطالبين أجهزة الأمن بتحديد هوية أشخاص الواقعة والقبض على الابن العاق، وسرعة علاج الأب من الإصابات التي لحقت به.

ووجة اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث، والرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث أبو المطامير، لكشف غموض الواقعة وضبط الابن المتهم، والتحري حول مدى صحة الواقعة.

وكشفت التحريات صحة الواقعة وقيام الابن ويدعى حمدي عبد القادر عبد الرازق عبد القادر، 35 سنة، ومقيم بالقرية العاشرة مدرسة التابعة لقرية العشرة آلاف بمركز أبو المطامير، بإضرام النيران في والده عبد القادر عبد الرازق عبد القادر حمودة، 57 سنة، فلاح، انتقامًا منه لقيامه بالتحرش بزوجته، حيث قام بالتعدي عليه بالضرب وسكب كمية من البنزين عليه وأشعل فيه النيران، مما أصاب المجني عليه بالذعر وخرج يهرول في الشارع مستغيثًا بالجيران، الذين قاموا بإنقاذة وأطفاء النيران.

تحرر المحضر رقم 5749/ 2019 إداري مركز أبو المطامير، وبعرضه على المستشار عمرو الأحول رئيس النيابة، أمر بالتحري حول الواقعة، حيث أكدت التحريات صحة الواقعة فأمر بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، وفق "أخبار اليوم".

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