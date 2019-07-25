منصب دولي جديد ينتظر "لاجارد"

25 يوليه 2019 - 04:47 م

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الخميس، موافقته على ترشيح كريستين لاجارد، لرئاسته خلفا لـ "ماريو دراجي".

وقال المركزي الأوروبي في بيان، إنه أقر التوصية المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي، بشأن تعيين الرئيس المقبل.

وجاء في البيان: "ليس لدى مجلس إدارة المركزي الأوروبي، أي اعتراض على المرشحة المقترحة، وهي شخصية تتمتع بخبرة مهنية واحترافية في الشؤون النقدية أو المصرفية".

وبمجرد تعيينها، في منصب رئيس المركزي الأوروبي، فإنها ستخلف ماريو دراجي، الذي تنتهي فترة رئاسته البالغة 8 أعوام في 31 أكتوبر 2019.

وفي 16 يوليو الجاري، أعلنت لاجارد - مديرة عام صندوق النقد الدولي - استقالتها من منصبها اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وتولت المسؤولة الدولية، منصبها في صندوق النقد الدولي عام 2011، ومن المقرر أن تنتهي ولايتها في 2021.

ولاجارد، أول سيدة تتولى منصب مدير عام النقد الدولي، منذ إنشائه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وشغلت عدة مناصب وزارية في الحكومات الفرنسية المتعاقبة، أبرزها وزيرة الزراعة والصيد البحري، ووزيرة منتدبة للتجارة الخارجية، ووزيرة الاقتصاد. -