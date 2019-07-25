» مركز متقدم للفراعنة بتصنيف "فيفا"

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احتل منتخب مصر لكرة القدم المركز الـ49 عالميًا، ليقفز 9 مراكز "دفعة واحدة" في تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

يأتي ذلك على الرغم من كون المنتخب ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ويستعد "الفراعنة" للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بعد عامين في الكاميرون.

وأسفرت قرعة مجموعات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، التي أقيمت في أحد فنادق منطقة الزمالك، عن تواجد منتخب مصر في مجموعة متوازنة تضم إلى جانب الفراعنة كل من منتخبات كينيا، توجو، وجزر القمر.


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