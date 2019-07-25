» فنانة شهيرة تنتحل صفة معجبة وتفاجئ زوجها

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سناب شات

احلام

معجبة

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، ضجة على مواقع التواصل، حيث نشرت فيديو جديد عبر حسابها على “سناب شات” لها برفقة زوجها مبارك الهاجري.

وظهر الأخير فيه وهو يجلس في أحد المقاهي فيما تقوم هي بالتصوير. وتوجهت إليه ممثلة دور المعجبة وقالت: “إنت مبارك الهاجري؟” معربة عن إعجابها به وهو ما أشعره بالخجل.

وأشار إليها فاتحاً ذراعيه ودعاها للتقدم في اتجاهه قبل أن يقبلها. وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين.

يشار إلى أن الزوجين ردا في وقت سابق على شائعة أشارت إلى انفصالهما وظهرا في مقطع فيديو عبر فيه كل منهما عن حبه للآخر نافيين خبر الطلاق.

ويذكر أن أحلام أحدثت ضجة في وقت سابق بظهورها بإطلالة غير مسبوقة حيث اعتمدت تسريحة الشعر القصير لأول مرة وبدت وقد خسرت الكثير من وزنها .


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