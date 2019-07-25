» طليقة فنان شهير تعايره: أنا وأبوي أصل الخير كله

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مني إش إش وماجد المصري
مني إش إش وماجد المصري

متابعات-علا خطاب

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أثار تعليق الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، عبر حسابها على "إنستجرام"، ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وهاجمت "إش إش" من خلال هذا التعليق طليقها الممثل ماجد المصري وكتبت: "أنا مش خرابة بيوت ولا غيرة لو عايزة أخرب بيت ماجد المصري كنت خربته من أول ما اتجوز من 13 سنة. ماجد المصري أنكر الدويتو وأنكر وجودي ولا همني. وكان بيوصي الصحافيين والمذيعات في لقاءات إنهم ما يجبوش سيرتي وأنا شريكة كفاح وشقى وتعب أحلى سنين عمري فى مشواره الفني اللي وصل له دة".

وأضافت: "حاربني فى الوسط الفني عشان أفضل أربي الولاد. نسي وأنكر اني أنا وأبويا أصل الخير والنجاح إللي وصله وإن أنا كنت زوجة وزميلة وأم أولاده ولا همني ولا اتكلمت بالعكس كنت بدافع عنه".

وختمت: "الموضوع باختصار ماجد المصري أنكر أمومتي لأولادي وأنكر تضحيتي بعمري عشان أربي أولادي. هذه القشة التي قصمت ظهر البعير. عشان كدة فكرته مين أنا. منى إش إش خلص الكلام".

ويأتي هذا بعد تعرضها للانتقادات بسبب نشرها عدداً من الصور القديمة التي جمعتها وطليقها. وهو ما بررته في وقت لاحق من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات حيث كتبت :"الناس اللي بتقول اني بغير من زوجة ماجد المصري.هل الغيرة دي جاتلي فجاة بعد 13 سنة من جوازهم.ماجد كان جوزي وأبو ولادي وليا الحق استمتع بذكريات عمري.وحنيني ليها خصوصا بعد زواج ابني.والله يوفق ماجد وزوجته في حياتهم".


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