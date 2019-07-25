  • الخميس 25 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
هجرة

روائي شهير يرد على علاء مبارك بشأن "تقطيع" المصريين

الفيشاوي

صورة.. أول تعليق لـ"الزعيم" على وفاة فاروق الفيشاوى

ملك ماليزيا

زوجة ملك دولة إسلامية يشكك في نسب ابنه.. وزوجته تتحداه

أحمد الفيشاوي

تصرف غريب من أحمد الفيشاوى قبل ساعات من وفاة والده

"الجبلاية" تكشف عن قميص الفراعنة لأمم أفريقيا 2017

قرار جديد من «المسابقات» بشأن الدورى الجديد

حسام عاشور

قائد الأهلي: مش عايز أقارن بطولاتي بأندية عشان بيزعلوا

علاء مبارك

علاء مبارك يعلق على تصريحات وزيرة الهجرة

فاروق الفيشاوي

سر رفض "الفيشاوي" العلاج على نفقة الدولة

الزمالك

نجم الزمالك يقترب من الرحيل

الاهلى والمقاولون

الحلفاوي لـ رمضان صبحي: "ليهم حق يقعدوك على الدكة"

شاهد..

تصرف غريب من أحمد الفيشاوى قبل ساعات من وفاة والده

الصفحة الأخيرة

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شاهد.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

#

إقالة جديدة بـ "كاف" قبل نهائي أمم إفريقيا

#

صور..وفاة ضابط بشكل مفاجئ بعد ساعات من زفافه

#

"ميدو" يوجه الشكر لنجلي مبارك: "ولاد الأصول"

انستجرام

أحمد الفيشاوي

فاروق الفيشاوي

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الراحل فاروق الفيشاوي، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره "برومو" لفيلمه الجديد، رغم أن والده كان في حالة غيبوبة بالمستشفى، ما عرضه لانتقادات واسعة.

ونشر أحمد الفيشاوي عبر “إنستجرام”، برومو فيلم “ولاد رزق 2” وعلق عليه قائلًا: “سيطرنا وبقينا كبار والشغل تقل وبقى على كبير، شوفوا الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق 2 فيلم عيد الأضحى 2019”.

هذا الأمر عرّض أحمد لانتقادات واسعة من جمهوره عاتبين عليه احتفاله بالفيلم في الوقت الذي يرقد فيه والده في المستشفى بين الحياة والموت.

وحقق البرومو الدعائي لفيلم “ولاد رزق 2″، ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحه.

يُذكر أن “ولاد رزق 2” من المقرر أن يُعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، وهو من بطولة أحمد عز ، عمرو يوسف ، أحمد داوود ، أحمد الفيشاوي ، كريم قاسم ، نسرين أمين ، وإخراج طارق العريان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

هل أجهض الوفد ديمقراطية ثورة يوليو؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» طليقة فنان شهير تعايره: أنا وأبوي أصل الخير كله
» "الحلفاوي" يهنئ النادي الزمالك بهذا الأمر
» رسميًا رحيل "أحداد" إلى الرجاء المغربي
» «الجبلاية» تخاطب 9 دول لاختيار حكام القمة
» قائد الأهلي: مش عايز أقارن بطولاتي بأندية عشان بيزعلوا
» فنانة شهيرة تصرخ "فاروق مات" عقب إبلاغها بوفاة "الفيشاوي"
» هكذا قصف مدافع الأهلي جبهة الزمالك
» تصريحات جريئة للفيشاوي عن الحجاب و النقاب و الخيانة والمعجبات
» فنانون يطلبون إلقاء نظرة على جثمان فاروق الفيشاوي .. فمن هم؟
» تعليق ناري من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بالدوري
» الزمالك يهزم الإسماعيلي بثلاثية.. ويتأهل لدوري الأبطال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية