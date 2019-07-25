نجم الزمالك يقترب من الرحيل

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اقترب محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتلك "إبراهيم" العديد من العروض الخارجية فى مقدمتها نادى الفجيرة الإماراتى، حيث ينتهى عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى فريق فى يناير المقبل حال عدم رحيله عن النادى فى فترة الانتقالات الصيفي الحالية.

ويرغب اللاعب فى خوض تجربة جديدة خارج أسوار الزمالك، لاسيما أن هناك بعض المفاوضات الشفهية من إدارة الزمالك لتمديد عقد اللاعب، مع إمكانية خروجه على سبيل الإعارة فيما بعد.


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