الفيشاوي في آخر ظهور تلفزيوني له: أنا مصدوم

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فاروق الفيشاوي
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السرطان

فاروق الفيشاوي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو يتضمن آخر ظهور تلفزيوني للفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي غادر دنيانا فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 67 سنة.

وجاء الفيديو قبل 23 يوم من وفاة "الفيشاوي" تقريبا حيث كان يؤدي واجب العزاء في زميله الراحل الفنان عزت أبو عوف.

وقال "الفيشاوي" تعليقا على وفاة "أبو عوف" إن ما حدث "صدمة كبيرة للجميع" ، مشيرًا إلى أن "أبو عوف" كان فنان وإنسان من الطراز الرفيع.

وغادر "الفيشاوي" دنيانا فجر اليوم بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

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