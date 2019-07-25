"موسي" لـ الزمالك : صرفتم ملايين عشان الدورى

قال الإعلامي أحمد موسى انه يثق في النادي الاهلي وقياداته، مشيرا الى ان هذا الموسم صعب.

وعلق "موسي" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة "صدى البلد" على تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، والفوز على نادي المقاولين العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد قائلًا: "موسم صعب.. ومين في الآخر اللي فرح".

وتابع: "نقدر كافة الفرق المصرية خاصة الزمالك، موجها حديثه للزمالك قائلًا: " كل التحية ليكم صرفتم ملايين وكان عندكم أمل في الدورى".