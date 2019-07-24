"عبدالحميد" عن فوز الأهلى: "سنظل أوفياء"

علق الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فوز النادي الأهلي وتتويجه ببطولة الدوري الممتاز، بالفوز على نادي المقاولين العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، قائلا:" الف مبروك لأشقائنا الأهلاوية من باب الاحتياط وسنظل أوفياء".

واضاف عبد الحميد، في تغريده له على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "لا شوفت ماتش الأهلي ولا ماتش الزمالك، وحتى كتابة هذه التغريدة معرفش النتيجة، بس إحساسي بيقول إن الأهلي فاز بالدوري.. فألف مبروك لأشقائنا الأهلاوية من باب الاحتياط وسنظل أوفياء".

وحسم الأهلي لقب الدوري رقم 41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.