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الزمالك يهزم الإسماعيلي بثلاثية.. ويتأهل لدوري الأبطال

الرياضة

الزمالك والاسماعيلى
الزمالك والاسماعيلى

أمير سعد

المصريون

الزمالك

الإسماعيلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 للدوري.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك  إلى 72 نقطة  فى المركز الثانى للدورى ويتأكد مشاركته بدورى الأبطال الأفريقى العام المقبل بعدما تخطى بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 70 نقطة .

تقدم محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 بعدما تعرض التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك للعرقلة من أحمد أيمن ظهير الدراويش ، وتعادل الناميبى شيلونجو للإسماعيلى فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول .

وفى الشوط الثانى نجح أحمد سيد زيزو فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 47 ، وفى الدقيقة 58 ينجح عمر السعيد فى إحراز الهدف الثالث للفريق الأبيض ، بعدها بدقيقتين يجرى الزمالك أولى تغييراته بنزول أيمن حفنى بدلا من محمد إبراهيم

بدأ الزمالك المباراة بضغط كامل بطولة الملعب وأضاع محمد إبراهيم فرصة حقيقة فى الدقيقة 8 ، بينما اعتمد لاعبو الإسماعيلى على بعض الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على عماد السيد حارس مرمى الزمالك ، وفى الدقيقة 13 يحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ضربة جزاء للزمالك يتصدى لها محمود علاء ويضعها بسهولة فى مرمى الإسماعيلى .

 

هدأت المباراة فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ، بعدما احرز الزمالك هدفه الأول ولم تسنح أى فرصة على مرمى الفريقين ، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الزمالك امتلاك الكرة فى منتصف وسط الملعب ، وفى الدقيقة 30 يلغى حكم المباراة هدفا ثانيا للزمالك عن طريق التونسى فرجانى ساسى ، بعدها وفى الدقيقة 37 ينجح الإسماعيلى فى إدراك هدف التعادل عن طريق الناميبى شيلونجو الذى استلم كرة احمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك بالخطأ داخل منطقة الجزاء من ناحية اليمين ويطلق قذيفة فشل عماد السيد حارس الزمالك فى التصدى لها .

 

الشوط الثانى

 

نجح أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 47 ، وفى الدقيقة 58 نجح عمر السعيد فى إحراز الهدف الثالث للفريق الأبيض ، بعدها بدقيقتين يجرى الزمالك أولى تغييراته بنزول أيمن حفنى بدلا من محمد إبراهيم . 

 

هدأت المباراة تماما فى الربع ساعة الثانية بعدما نجح الزمالك فى إحراز الهدف الثالث ، ولم تسنح اى فرص على المرميين  وحاول لاعبو الأبيض تجميد الكرة فى منطقة وسط الملعب ، بينما حاول لاعبو الإسماعيلى بناء الهجمات لتعديل النتيجة .

 

وفى الدقيقة 79 يجرى الزمالك التغيير الثانى بنزول المغربى حميد أحداد بدلا من عمر السعيد ، وفى الدقيقة 83 يخرج زيزو ويحل بدلا منه محمد عنتر ، وتمر الدقائق المتبقية بهدوء ، يحاول لاعبو الزمالك شن بعض الهجمات لزيادة غلة الأهداف ، بينما حاول الإسماعيلى إحراز الهدف الثانى دون جدوى حتى أطلق حكم المباراة صافرته بنهاية اللقاء .


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