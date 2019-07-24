فنانة شهيرة تنشر صورتها بحمالة الصدر فقط

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منة فضالي
منة فضالي

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منة شلبى

فنانة شهيرة

حمالة الصدر

واصلت الفنانة منة فضالي إثارة الجدل حولها، بنشر صور جريئة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشرت "فضالي" صورة جديدة أثناء تواجدها على حمام السباحة، وهي شبه عارية تمامًا، إذ ظهرت بحمالة الصدر فقط وهو تبتسم، ما أثار موجة غضب ضدها.

وعلقت منة فضالي على الصورة باللغة الإنجليزية قائلة :" لقد قضيت حياتي كلها أحاول أن أكون أقل قلقاً ".

واعتبر النشطاء أن الفنانة تتعمد إثارت الجدل حولها بنشر صور عارية، فيما قام البعض بتوجيه شتائم وألفاظ غير لائقة ردًا على ما وصفوه باستفزازها لهم.

وقالت فتاة تعليقًا على الصورة": استري نفسك في حياتك الاول عشان ربنا يسترك يوم العرض عليه ربنا يهديكي".




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