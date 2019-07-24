الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين الزمالك والإسماعيلي

24 يوليه 2019 - 09:06 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلى فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 للدورى .

تقدم محمود علاء بالهدف الأول للزمالك من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 بعدما تعرض التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك للعرقلة من أحمد أيمن ظهير الدراويش ، وتعادل الناميبى شيلونجو للإسماعيلى فى الدقيقة 37 .

بدأ الزمالك المباراة بضغط كامل بطولة الملعب وأضاع محمد إبراهيم فرصة حقيقة فى الدقيقة 8 ، بينما اعتمد لاعبو الإسماعيلى على بعض الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على عماد السيد حارس مرمى الزمالك ، وفى الدقيقة 13 يحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ضربة جزاء للزمالك يتصدى لها محمود علاء ويضعها بسهولة فى مرمى الإسماعيلى .

هدأت المباراة فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ، بعدما احرز الزمالك هدفه الأول ولم تسنح أى فرصة على مرمى الفريقين ، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الزمالك امتلاك الكرة فى منتصف وسط الملعب ، وفى الدقيقة 30 يلغى حكم المباراة هدفا ثانيا للزمالك عن طريق التونسى فرجانى ساسى ، بعدها وفى الدقيقة 37 ينجح الإسماعيلى فى إدراك هدف التعادل عن طريق الناميبى شيلونجو الذى استلم كرة احمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك بالخطأ داخل منطقة الجزاء من ناحية اليمين ويطلق قذيفة فشل عماد السيد حارس الزمالك فى التصدى لها .

تمر الدقائق المتبقية عبارة عن كر وفر بين لاعبى الفريقين وفشل الفريقين فى بناء أى هجمة على المرميين حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الاول بالتعادل الإيجابى بين الفريقين .