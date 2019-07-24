حفيدة أم كلثوم: اكتشفت قرابتي لها بـ«الصدفة»

24 يوليه 2019 - 09:02 م

قالت حفيدة أم كلثوم، سناء نبيل، إن أول مرة غنت أغنية لجدتها كانت تبلغ من العمر 9 سنوات، وكانت أغنية " ألف ليلة وليلة"، مؤكدة أنها هى الوحيدة فى عائلتها التى تهتم بالغناء.

وأضافت حفيدة أم كلثوم، خلال حديثها فى برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا"، أنه فى البداية لم تكن تعرف أنها حفيدة أم كلثوم، موضحة أنها بعدما حفظت أغنية " ألف ليلة وليلة" وغنتها على المسرح بمدينة السنبلاوين، أشاد المستمعون بصوتها واكدوا انها تغنى مثل ام كلثوم.

وتابعت بعدما تساءل الناس عن صلة القرابة بينى وبين أم كلثوم نظرا لتشابه أصواتنا، أعلن والدى أنى حفيدة شقيقة كوكب الشرق.

وأشارت إلى أنها اشتركت فى احد برامج المسابقات الخاص بالمواهب الغنائية مؤخرًا لعرض موهبتها.

