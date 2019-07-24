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سفير الدنمارك: اتفاق أوروبي على عدم التصعيد مع إيران

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سفير الدنمارك فى القاهرة
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أحمد سالم - متابعات

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سفير الدنمارك

قال سفير الدنمارك فى القاهرة، توماس أنكر كريستنسن، إنه هناك اتفاق بين الدول الأوروبية لعدم التصعيد مع إيران والسعي إلى التهدئة من خلال التركيز على الحوار الدبلوماسى فى التوترات القائمة حاليا فى منطقة الخليج.

وعلى الرغم من أنه كان سفيرا للدنمارك فى طهران قبل أن يأتى للقاهرة، رفض سفير الدنمارك الحديث عن التصعيد الناشب حاليا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا، واكتفى بالقول إنه هناك اتفاق لعدم التصعيد والسعى إلى التهدئة من خلال التركيز على الحوار الدبلوماسى، جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين فى القاهرة اليوم الأربعاء.

ورفض السفير، التعليق على الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى، وعما إذا كان ذلك دفع نحو التوترات الحالية.



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