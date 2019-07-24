» 42 ألف جنيه.. سعر المتر في منطقة الأبراج بالعلمين الجديدة

وصف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مدينة الـعلـمين الجديدة بأنها حدث تاريخي سيذكره كل الوزراء الذين حضروا الاجتماع في المدينة الذي استغرق بناءها أقل من سنتين.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هدف المدينة إقامة مجتمع عمراني متكامل، حيث تشمل جميع فئات الشعب، موضحا أن سعر المتر في منطقة الأبراج 42 ألف جنيه.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن العلمين الجديدة مدينة تمثل استثمار مصر في إمكانياتها الموجودة في الساحل الشمالي، وهي تختلف عن القرى السياحية المنشأة هناك والتي تعمل أشهر الصيف فقط، مؤكدًا أن العلمين مدينة تنتمي لمدن الجيل الرابع.