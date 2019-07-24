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مدبولي: مدينة العلمين تم تشييدها لتعمل على مدار العام

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رئيس الوزراء

العلمين الجديدة

مدينة ساحلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول مؤتمر صحفي له بالمقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

وفي بداية حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بعقد اجتماع الحكومة اليوم في هذا المقر، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة جهود الحكومة ونجاحها في تشييد العلمين الجديدة خلال أقل من عامين وقال: قبل عام مضى لم يكن أحد يستطيع أن يرى بالمدينة تلك الأبراج العالية القائمة الآن، وكذا المشروعات الأخرى، وهو ما يُعد بمثابة رسالة قوية بأن العلمين الجديدة ليست مدينة كمصيف فقط، بل إنها وفق رؤية الحكومة ستعمل على مدار العام، وذلك لما تحظى به من مقومات تؤهلها لذلك.

وأضاف رئيس الوزراء: انظروا لهذه المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في المدينة وعلى الكورنيش، وكذلك الجامعات التي يتم انشاؤها بها، حيث يتم حاليا إنشاء جامعتين ستبدأ الدراسة بهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، سواء في جامعة العلمين، أو فرع الأكاديمية العربية البحرية.

وتابع مدبولي: تضم المدينة العديد من الخدمات، بالإضافة إلى منطقة صناعية، ومشروعات سكنية ومناطق للمراكز الثقافية، كما يوجد منطقة على بعد خطوات من مقر مجلس الوزراء بالعلمين سيتم تشييد دار أوبرا ومتحف بها، إلى جانب منطقة تضم نموذجا مُصغرا لمدينة الفنون القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء، أيضا خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن إنشاء مدينة العلمين الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لإنشاء عدد آخر من المدن والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشييدها، حيث نحاول الاستفادة من واجهاتها الساحلية، مثل مدن: المنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة، ومجموعة أخرى من المدن الساحلية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك هدفاً آخر من إنشاء المدينة يتمثل في إقامة مدينة متكاملة قائمة على استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، ومن المتوقع أن تستوعب هذه المدينة نحو 4 ملايين نسمة، وهو ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من كبريات المدن مع مرور الوقت، كما أكد أن الحكومة تسابق الزمن وتتحدى نفسها؛ من أجل إنجاز أهداف التنمية بالمدينة في أسرع وقت ممكن.

وأعلن مدبولي، في ختام المؤتمر الصحفي، أنه تم الاتفاق مع أعضاء مجلس الوزراء، على عقد مجموعة من الاجتماعات بمقر المجلس بالعلمين الجديدة، على مدار الشهر المقبل؛ للتأكيد على الرسالة التي تود الحكومة نقلها وهي أن هذا المقر الجديد للحكومة سيعمل على مدار العام.


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