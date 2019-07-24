«صندوق النقد» يوافق على صرف الشريحة الأخيرة لمصر

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خالد الشرقاوي - متابعات

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اعتمد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، واعتماد اكتمال البرنامج.

وواصلت مصر على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا".

وفي فبراير الماضي، صرف الصندوق الشريحة الخامسة من برنامج القرض ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى نحو 10 مليارات دولار.

وكانت مصر قد وقعت برنامج القرض البالغ مدته ثلاث سنوات في 2016.


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