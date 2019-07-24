  • الأربعاء 24 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:00 م
بحث متقدم
الزمالك والاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

السعودية

بيان رسمي يحذر المصريين فى السعودية

محمد صلاح

سر تواجد محمد صلاح في كينيا

أردوغان

أول تعليق رسمي من تركيا على وفاة «أردوغان»

بالفيديو.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

شاهد.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

الحنيطي

أمر ملكي يطيح بقائد الجيش ويعين قائدًا جديدًا

رينارد

«رينارد» يوضح موقفه من تدريب منتخب مصر

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار على معظم الأنحاء غدًا

بث مباشر

وفاة مدون بسبب أكل الحشرات السامة في بث مباشر

ملك ماليزيا وزوجته

زوجة ملك ماليزيا تتحداه بالـ«DNA » لإثبات عدم خيانتها

القبض على شاب مارس الجنس مع امرأة في الشارع

الصفحة الأخيرة

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مارس الجنس الجماعي مع فتيات قاصرات.. القبض على صديق«ترامب»

#

القبض على فلاح مارس الجنس مع ابنته عدة مرات

#

عامل يقتل صديقه بسبب مباراة الأهلي والزمالك

#

القبض على شاب دعم مذبحة نيوزيلندا على الإنترنت

شاب

امرأة

الشارع

الجنس

المغرب،

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة المغربية، بطل فضيحة «ممارسة الجنس مع امرأة في الشارع العام» بمنطقة إيبيريا بحي الدرادب بعاصمة البوغاز.

وأفادت مصادر مطلعة لصحف محلية، أن المعني بالأمر من ذوي السوابق العدلية، يتحدر من مدينة الخميسات ويقطن بحي الدرادب، متزوج وأب يعاني من اضطرابات نفسية وكان نزيلا سابقا بمستشفى الأمراض العقلية ببني مكادة، في حين تعمل بطلة الفضيحة مومسا.

هذا وتفجرت الفضيحة، بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها المعني وشريكته أثناء ممارستهم الجنس في واضحة النهار بالشارع العام.

هذا وسيحال الموقوف على النيابة العامة، في حين ما تزال الأبحاث جارية عن شريكته في الفضيحة والتي ظهرت في الصور الفاضحة المتداولة.
فيما أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة أمس الثلاثاء، المتهم الذي ظهر في فيديو وصور، وهو يمارس الجنس بشكل علني رفقة امرأة في واضحة النهار بمنطقة إيبيريا بطنجة بـ4 أشهر حبسا نافدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

هل أجهض الوفد ديمقراطية ثورة يوليو؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي
» مقتل وإصابة 8 مدنيين بقصف للنظام السوري على إدلب
» يسرا تنهار بعد رؤية نعش والدتها
» «أفيس» يطلب البطاقة الدولية لـ«كهربا»
» تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في قضية الرشوة
» رسميًا.. الإنتاج الحربي يضم باسم مرسي
» «نيسان» تلغي 10 آلاف وظيفة بسبب تراجع الأرباح
» وديًا.. يوفنتوس يهزم إنتر ميلان بركلات الترجيح
» رسميًا.. الملكة إليزابيث تكلف جونـسون برئاسة حكومة بريطانيا
» البورصة تخسر 400 مليون جنيه
» هذه آخر تطورات حالة فاروق الفيشاوي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:01 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية