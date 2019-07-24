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«نيسان» تلغي 10 آلاف وظيفة بسبب تراجع الأرباح

مال وأعمال

نيسان
نيسان

خالد الشرقاوي - متابعات

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من المقرر أن تعلن المجموعة اليابانية لصناعة السيارات (نيسان)، المتحالفة مع الفرنسية (رينو) الخميس، إلغاء 10 آلاف وظيفة عالميا، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء.

وتخفض نيسان بذلك عدد موظفيها بنحو 7.2 بالمئة، من أصل 139 ألف عامل.

ودافع رئيس المجموعة، هيروتو سايكاوا، في وقت سابق من العام الجاري عن عمليات تسريح الموظفين المرتقبة، بسبب عدم وجود خيارات، بعد عمليات التوسع الكبيرة التي نفذها الرئيس التنفيذي السابق كارلوس غصن.

ويواجه غصن الذي أطيح به من رئاسة المجموعة في مارس الماضي، اتهامات بـ "الفساد المالي وخيانة الأمانة" بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه، وتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان.

وتراجعت الأرباح الصافية لنيسان 57 بالمئة في العام المالي 2019/2018.

ويبدأ العام المالي باليابان في أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي.

وأكدت نيسان في بيان على موقعها الإلكتروني، صحة البيانات التي أوردتها صحيفة "نيكي"، والتي أفادت بتراجع أرباحها 90 بالمئة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وقالت المجموعة في وقت سابق، إنها واجهت خلال العام المالي الماضي "مناخا عالميا غير موات للأعمال، وتكبدت تكاليف قصيرة الأجل بسبب مبادراتها لتحسين جودة المبيعات في الولايات المتحدة".


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