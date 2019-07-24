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«أفيس» يطلب البطاقة الدولية لـ«كهربا»

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كهربا
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المصريون

الزمالك

كهربا

أفيس البرتغالي

حصل ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الذى ينافس فى الدرجة الممتازة، على توقيع محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى الزمالك بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأخطر الاتحاد البرتغالى لكرة القدم نظيره المصرى بتوقيع اللاعب على عقود رسمية، وطلب إرسال البطاقة الدولية الخاصة به.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط نادى الزمالك، سينضم لأحد أندية الدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت فى البرتغال، أن محمود "كهربا" وقع على عقود انتقاله لصفوف ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة، حيث ينتظر أن يتم الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة.

 أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، لعب دورًا كبيرًا فى تغيير وجهة كهربا، حيث طالب إدارة نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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