نجل «أنغام» يحذف صورها ويحظرها من حسابه

24 يوليه 2019 - 06:02 م

قام عمر مجدي عارف (الابن الأكبر للفنانة أنغام)، بإلغاء متابعة والدته، وعمل «بلوك» لها، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، وذلك بالتزامن مع قيامه بحذف صوره معها.

تصرف عمر الأخير، جاء بعدما نشر عبر حسابه الشخصى على انستجرام، صورة أثار بها الجدل، ظهر فيها يمشي وحيدًا، وعلق عليها قائلًا: «أنا ضائع».

عمر نجل الفنانة انغام امتنع عن الظهور معها بعد زواجها من أحمد إبراهيم على عكس ما كان يظهر معها فى جميع حفلاتها وكان آخر ظهور له معها فى ديسمبر 2018 خلال حفلها الغنائى فى مسرح الماركيه.

كانت أنغام قد تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في شهر مارس الماضي، وهي الزيجة الرابعة للأولى، وأحدثت ضجة في الوسط الفني، لاسيما وأن أحمد كان متزوجًا من ياسمين عيسى (ابنة شقيقة المخرج طارق العريان)، والمتزوج من الفنانة أصالة نصري، الأمر الذي أحدث أزمة بين (أصالة وأنغام).