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البرلمان: "تشريعات المجلس تركز على الداخل وليس الخارج"

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البرلمان

تشريعات

المتحدث الرسمي

الأوضاع الداخلية

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن المجلس حينما يمارس التشريع تكون عينه على الداخل وليس الخارج.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالبرلمان اليوم لعرض إنجازات البرلمان في دور الانعقاد الرابع، "نضع قوانين للمصريين وليس لمن يعتقد أن له ولاية على مصر"

وتابع المتحدث باسم البرلمان، قائلا: "بعض المنظمات الحقوقية فى الخارج لا ترى الدولة المصرية إلا بعين سوداء"، لافتا إلى أن البرلمان عندما يشرع لا يكترث برد فعل هذه المنظمات فنحن نضع تشريعات للمصريين وفقا لرؤية وطنية.

وأضاف حسب الله: "عندما وجدنا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تقتضى مراجعة قانون العمل الأهلي قمنا بذلك بناء على توجيهات الرئيس وتمت مناقشته في إطار من الانضباط التشريعي".

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