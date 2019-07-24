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يسرا تنهار بعد رؤية نعش والدتها بالسيدة نفسية
يسرا تنهار بعد رؤية نعش والدتها بالسيدة نفسية

أحمد سالم

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يسرا

وفاة والدة يسرا

موعد عزاء والدة يسرا

انهارت الفنانة يسـرا عند رؤية نعش والدتها حزنًا عليها بعدما أدى العشرات من الفنانين صلاة الجنازة على جثمانها والتي توفيت اليوم بعد صراع مع المرض.

وشيع جثمان والدة النجمة يسرا إلى مدافن الأسرة، فيما يقام عزاء والدة النجمة يسرا، يوم الجمعة المقبل فى مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

كانت والدة الفنانة يسرا قد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصًا أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح اليوم.


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