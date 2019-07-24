عارية وحبيبها يُقبلها.. ابنة فنانة شهيرة تصدم الجميع

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تيا دياب مع حبيبها
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محمد فضل

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عارية

نوال الزغبى

قبلات

فنانة شهيرة

تيا دياب

أثارت تيا ديب ابنة النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجدل مؤخراً حول صورها مع حبيبها، خصوصاً أن بعض الصّور وصفت بالجريئة، مثل صورتها بملابس البحر في إسبانيا، حيث ظهر الشاب وهو يقبلها على وجنتها، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات.

وتعليقات ديب على الصّور، جاءت ما بين "أنت تجعلني سعيدة"، و"الحب"، و"نحتفل بالحب"، مما دفع متابعيّها للتساؤل عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالشاب عمر ابي نادر وإن كانت تعلن خطوبتها من خلال المنشور، فيما اتجه آخرون لتهنئتها مؤكدين على ارتباطها بشكل رسمي.

لكن ردّ تيا كان مُفاجئًا، حيث أكدت أنه ليس خطيبها أو زوجها من خلال ردها على بعض التعليقات، مشددة أن الأمر ليس في الأفق المنظور وما زال بعيداً، في إشارة منها إلى أنها تعيش مجرد قصة حب رومانسية.

وكانت والدتها نوال الزغبي قد رفضت فكرة ارتباط ابنتها بعمر صغير، وبررت ذلك بالقول إن ابنتها مثقفة وواعية وتعلم أين هي مصلحتها، ولكنها كأم تخاف عليها الإقدام على خطوة الزواج بسبب المسؤولية الكبيرة.


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