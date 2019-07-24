سر تواجد محمد صلاح في كينيا

24 يوليه 2019 - 05:36 م

تواجد محمـد صـلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الثلاثاء، في زيارة استغرقت بضع ساعات.

وذكرت صحيفة «standard media» الكينية، أن مـحمد صلاح تواجد في نيروبي أمس الثلاثاء «ترانزيت» وأقام بأحد الفنادق بالعاصمة الكينية، قبل أن يغادر صباح اليوم إلى مكان مجهول.

وأضافت الصحيفة، أن "صلاح" ظهر مع معجبيه مُرتديًا قبعة سوداء ونظارة شمسية داكنة وحقيبة سوداء، والتقطت الجماهير بعض الصور التذكارية معه.

ويستعد صلاح للانضمام لمعسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد، حيث يخوض 7 بطولات، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، والدرع الخيرية، وكأس السوبر الأوروبي.

يذكر أن محمد صلاح غادر القاهرة متجهًا إلى الإمارات لقضاء إجازته الصيفية بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



