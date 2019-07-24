شاهد.. مجهول يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

شهد موقف أحمد حلـمي، منذ قليل، إطلاق أعيرة نارية من قبل شاب مجهول الهوية.





وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق النار من قبل الشاب على هدف محدد لم يتـبين طبيعته.



