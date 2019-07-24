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وديًا.. يوفنتوس يهزم إنتر ميلان بركلات الترجيح

الرياضة

انتر ميلان ويوفنتوس
انتر ميلان ويوفنتوس

أمير سعد

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المصريون

يوفنتوس

إنتر ميلان

حقق فريق يوفنتوس الإيطالى فوزًا وديًا على إنتر ميلان، بركلات الترجيح 3/4 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 1/1، والتى جمعتهما اليوم، الأربعاء، فى مدينة نانجينج الصينية، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

سجل الهولندى ماتياس دى ليخت، لاعب يوفنتوس الهدف الأول بالخطأ فى مرماه لصالح إنتر ميلان، فى الدقيقة 10 من زمن المباراة.

وبدأ الهولندى الشاب دى ليخت مواجهة اليوم مع يوفنتوس، بعد أن شارك كبديل فى لقاء توتنهام السابق، بعد أن انضم رسميا لليوفى الصيف الجارى قادما من أياكس أمستردام.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لصالح يوفنتوس عن طريق ركلة حرة اصطدمت بالحائط البشري وغيرت إتجاهها للمرمى بالدقيقة 68 من زمن المباراة.

وتأتى المباراة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدورى الإيطالى، والذى ينطلق شهر أغسطس المقبل.

وكان اليوفى قد خسر مباراته الأولى أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزى بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأحد الماضى، فيما سقط انتر ميلان الإيطالى أمام مانشستر يونايتد بهدف دون يوم السبت الماضى.

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