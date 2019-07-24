» رسميًا.. الإنتاج الحربي يضم باسم مرسي

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المصريون

باسم مرسى

الإنتاج الحربى

حصل مسئولو الإنتاج الحربي على توقيع باسـم مرسى مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى الانتاج الحربي، وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق .

وطلب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الإنتاج، ووافق باسم مرسى على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلاف مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، واستطاع إحراز 10 أهداف فى ذلك الموسم، منهم هدف فى الأهلى، ولأول مرة دخل باسم المنتخب الوطنى بسبب مستواه المبهر، وأحرز أول هدف دولى له فى مرمى جامايكا.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى بإستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا

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