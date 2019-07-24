أول تعليق رسمي من تركيا على وفاة «أردوغان»

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أردوغان
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خالد الشرقاوي - وكالات

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أصدرت تركيا، اليوم الأربعاء، أول تعليق على التقارير التي تحدثت عن وفاة الرئيس رجب طيب أردوغـان، ونشرت في عدد من وسائل الإعلام.

وأكد مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن الرئيس أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، نافيا صحة أنباء ترددت عن وفاته. 

وقال أقطاي، اليوم الأربعاء، "لا أساس من الصحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، وفق وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأضاف أقطاي "الرئيس أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، وغيابه يؤدي لمثل هذه الادعاءات والتوقعات".

واعتبر أقطاي هذه الأنباء مجرد شائعات أطلقتها حسابات "معروفة" على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "قامت بعض الحسابات العربية على وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة بالتعبير عن تمنياتها لوفاة أردوغان ونشر هذه الشائعات بسرعة هائلة وبذلك يصبح انتشار مثل هذه الإشاعات أسوأ من وقوعها بالفعل".

وكانت وسائل إعلام ومستخدمون لمواقع تواصل اجتماعي تداولوا نبأ وفاة الرئيس التركي، بعد غيابه عن الساحة لعدة أيام.



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