هذه آخر تطورات حالة فاروق الفيشاوي

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محمد فضل- متابعات

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فنان

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تدهور حالة

تطورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشـاوي، بشكل سريع خلال الساعات الماضية، إذ يرقد في غرفة الرعاية المركزة بأحد مستشفيات منطقة المهندسين في مصر لمعاناته مع مرض السرطان.

وأوضح مصدر من داخل نقابة الممثلين، أن حالة فاروق الفيشاوي تزداد سوءًا وتتراجع بشكل سريع للغاية وهو ما أثار قلق الأطباء في المستشفى، لافتًا إلى أن طبيبه الخاص الذي كان يعالجه في منزله يقوم بزيارته بين الحين والآخر في المستشفى إلا أنه غير مطمئن للحالة.

ونوه إلى أن فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بين الحين والآخر ولا يوجد مؤشر على استقرار الحالة، مطالبًا جمهوره في مصر والوطن العربي بالدعاء له، حسب إرم نيوز.

وأوضح المصدر أن عددًا من أصدقاء الفنان المصري قاموا بزيارته، ويتواجد الفنان عماد رشاد أمام غرفة العناية المركزة بشكل مستمر، كونه من أقرب أصدقاء ”الفيشاوي“.

وشددّ على أن الطبيب المعالج رفض ما طلبته أسرة فاروق الفيشاوي، بعودته إلى منزله وتوفير الأجهزة الخاصة بالرعاية، إذ أمر بعدم خروجه من المستشفى نهائيًا.



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