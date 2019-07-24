» البورصة تخسر 400 مليون جنيه

شهد أداء مؤشرات البــورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، أداء متباينا، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين.

وخسر رأسمال "السوقي" لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 400 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 728 مليار جنيه، وسط تداولات تجاوزت 781 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 49ر0 % ، ليبلغ مستوى 13617.89 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.29%، ليبلغ مستوى 532.84 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 0.16%، ليبلغ مستوى 92ر1376 نقطة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 64 شركة أخرى، وحافظت 51 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.