» فنانة تسخر من متابعيها: "صورة رجلى جابت آلاف اللايكات"

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أروي
أروي

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

أروى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اليمنية أروى تم تسجيله أثناء حلولها منذ أيام ضيفة على برنامج "صباح الخير يا عرب" الذي يعرض على شاشة"أم بي سي" .

وتطرقت خلال اللقاء إلى قضية السوشيل ميديا وقالت إنها تعاني أحياناً في التعامل معها من نوع من انفصام الشخصية.

وأوضحت أنها قد تهتم في بعض الأوقات بعدد علامات الإعجاب والمشاهدات التي تحققها بعض منشوراتها، إلا أنها ترى في هذا أمراً تافهاً في مرات أخرى.

وذكرت أنه من السهل زيادة عدد المتابعين من خلال دفع النقود وكشفت أن حساباتها تضم متابعين وهميين وأنها حقيقية جداً.

وروت أنها نشرت يوماً صورة لقدميها على غرار فنانة كبيرة تعرضت بسبب ذلك للانتقاد، مضيفة أنها حققت من خلالها أكبر عدد من علامات الإعجاب والتعليقات.

وتابعت أنها كتبت حينها متوجهة إلى المتابعين: "إنتو لي بتجبرونا نحط هذي المواد على مواقع التواصل".

وعرضها هذا التعليق لموجة من الانتقادات حيث رأى فيه الكثيرون سخرية من المتابعين، واعتبر آخرون أنها على حق وأن بعض الناشطين السطحيين يزيدون المشاهير شهرة.


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#اروى

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