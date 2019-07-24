موسى لـ"الإخوان": لبسناكم طرح

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30 يونيو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السيادة في مصر للشعب المصري، وليس لأحد سواه، فهو الآمر الأول والأخير.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد" : الإخوان تعاملوا مع المصريين كدرجة تانية، لكن إحنا لبسناهم طرحة هما والمرشد بتاعهم في ثورة 30 يونيو ورابعة".

و في سياق آخر قال علامي أحمد موسى، إن بوريس جونسون أصبح رئيسا للحكومة البريطانية، وهو ضد جماعة الإخوان ، وقال عندما كان وزيرا للخارجية كانت جماعة الإخوان تنفذ عمليات إرهابية".

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