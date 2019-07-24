» ابنة فنان شهير تشعل الإنستجرام.. ومتابعون: "ميصحش كدا"

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ماريتا الحلاني
ماريتا الحلاني

متابعات-علا خطاب

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أثارت الفنانة اللبنانية، ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، جدلاً واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على "الإنستجرام" أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، واصفين إياها بـ"الجريئة".

وظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً مصنوعاً من قماش مشبك كاشفاً للكتفين وبدت وهى تجلس فيما ارتفعت بطانة الفستان إلى أعلى. وتبين أنها اختارته لحضور حفل زفاف ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

ورغم أنها حققت أكثر من 107 آلاف إعجاب، إلا أنها تعرضت للكثير من الانتقادات ومما جاء في التعليقات: "هذا ينلبس في غرفة النوم".

وعرضت صورة أخرى لها برفقة الفنانة إليسا التقطت في المناسبة نفسها ووجهت إليها من خلالها رسالة جاء فيها: "من أنا وصغيرة بحبك ورح ضل حبك".

ويشار إلى أن النجمة الشابة أشعلت التطبيق أيضاً بعد نشر صورة لها من طفولتها وعلقت عليها: "قديه بتقولوا كان عمري بهيدي الصورة؟ أنانسيت! ساعدوني" محققة أكثر من 63 ألف إعجاب في ساعات قليلة جداً.


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?? #eliekika

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