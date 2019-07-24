» "الحلفاوي" يكشف.. لماذا الدوري الـ41 الأصعب للأهلي؟

24 يوليه 2019 - 12:40 م

كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، والمعروف بانتمائه للنادي الأهلي، عن السبب وراء صعوبة الموسم الكروي الحالي للنادي الأهلي.

وقال في تغريدة علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "كان من أسوأ مواسم الكرة المصرية، وبالذات للأهلي، تلاحم مواسم بلا راحة، تأجيل مباريات بسبب أفريقيا، ثم ضغطها اللاإنساني بلا اعتراض في ظل إصابات لا تتوقف "مستشفى الأهلي"

وتابع الحلفاوي "معاناة تؤخر أقوى الفرق، فإن ينتزع برغمها بطولته المفضلة.. نعرف كم هو عظيم.

وأتم تغريدته بقوله: "لذا.. معزة خاصة لـ الدرع41 بإذن الله".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "الحلفاوي" حيث قال هاني علي: "يارب بإذن الله النهاردة نكسب المقاولون ونتوج بالدوري41 أهم وأصعب دوري له معزة خاصة لينا كلنا"

وأضاف: "يا قبطان إن شاء الله الدورى أهلاوي ع الرغم من خسارة بطولة أفريقيا الغالي بالنسبة لينا بس القادم أفضل في الأسد يمرض ولا يموت".