اعتقالات تطال ضباطا سودانيين في محاولة انقلابية فاشلة

24 يوليه 2019 - 12:04 م

ترددت أنباء عن حدوث محاولة انقلابية في السودان، والتي أدت إلى حملة اعتقالات بين صفوف الضباط.

وذكر موقع روسيا اليوم في السودان، عن وجود أنباء عن محاولة انقلابية، وحملة اعتقالات في صفوف الجيش السوداني.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سودانية فإن بعض أسماء ضباط الجيش السوداني المعتقلين، منهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.