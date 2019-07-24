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"ساويرس": أتمنى حدوث ثورة بمصر كل "كام سنة"

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اعترض رجل الأعمال نجيب ساويرس، على إجازة ثورة 1952، وذلك بشأن الإجازات الكثيرة التي يحصل عليها المصريون.

وقال في تغريدة  بـ"تويتر": "بصراحة مطلوب مراجعة للإجازات فى المناسبات اللى زى النهاردة دى".

وأضاف نجيب ساويرس: "يعني لو كل كام سنة ثورة فى الآخر هتكون السنة كلها إجازة ومفيش ولا يوم شغل".

يأتي ذلك في الوقت الذي يحتفى فيه المصريون بالذكرى 67 من ثورة 23 من يوليو عام 1952.

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة "ساويرس" حيث قال محمد السيد: "هما ثورتين فقط.. 23يوليو اللي أطاحت بالاحتلال الإنجليزي و30 يونيو اللي أطاحت بالاحتلال الإخواني ."

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