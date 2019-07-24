ممدوح عباس لـ"البدرى": ربنا يكملك بعقلك

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تقطيع

كند

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق رسالة إلى حسام البدري رئيس نادي بيراميدز المستقيل مؤخرًا من منصبه.

وكان البدري قد ارتبط اسمه بالعودة للتدريب من جديد سواء مع منتخب مصر أو نادي الزمالك، الذي أشيع أن هناك جلسة جمعته برئيس النادي الحالي مرتضى منصور.

وقال عباس في رسالة عبر “تويتر” يٌفهم منها أنه يوجه نصيحة للبدري بعدم التعاقد مع الزمالك قائلا: “الصديق الكابتن حسام البدري.. ربنا يكملك بعقلك فأنا أعلم رجاحة عقلك واتزانك وحكمتك وتعاملت معك كثيرًا وأؤكد  هذا”.

وكان مرتضى منصور قد نفى أن يكون قد عقد جلسة مع البدري لتولي تدريب الفريق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لو أراد أن يتعاقد معه لن يمنعه أحد ولن يخاف من أي انتقادات كونه مدرب من أبناء الأهلي.


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