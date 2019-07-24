"نافعة" يوجه سؤالًا محرجًا للعرب بجميع أجناسهم

24 يوليه 2019 - 11:31 ص

وجه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سؤالًا لكل عربي ومسلم من أي جنسية عربية بشأن حرب أمريكا ضد أيران.

وقال في تغريدة على حسابه الخاص بـ"تويتر": "هل يمكن لأي وطني حقيقي، مصريًا كان أم سعوديًا أم سودانيًا أم تونسيًا، أو لأي عربي، مسلمًا كان مسيحيًا، أن ينحاز إلى الولايات المتحدة إن هي شنت الحرب على إيران؟

وتابع: "وهل يبرر الاختلاف مع نظام إيران السياسي أو مع مذهبها الشيعي لتبرير هذا الانحياز وتأييد حرب لن تستفيد منها سوى إسرائيل"؟

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريده "نافعة" حيث قال الروائي عمار علي حسن: "لا طبعًا، الحرب مرفوضة .. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن لأي وطني حقيقي أن يقبل هذا التوغل الإيراني المدروس في العالم العربي، الذي وصل إلى درجة أن يتيه أحد قادة إيران بأنها تحكم أربع عواصم عربية إيران تتصرف على أن شبه الجزيرة العربية والشام مجرد "مجال حيوي" لها، وهذا أيضًا مرفوض تمامًا".

وأضاف آخر: "نعم سننحاز لأن إيران الملالي والولي السفيه ضد الإسلام والعرب".