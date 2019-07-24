» وزير الرياضة يوجه رسالة لـ"معارضي" ثورة يوليو

24 يوليه 2019 - 11:10 ص

علق وزير الرياضة السابق المهندس خالد عبد العزيز، على ذكرى مرور 67 عامًا علي ثورة 1952.

وقال في تغريدة له حسابه الخاص بـ"تويتر": "معارضو ثورة يوليو يرون أن الحياة فى مصر قبل قيامها كانت أفضل منها فى دول أوروبا".

وتابع: "ومؤيدو ثورة يوليو يرون أن المصريين قبل قيامها كانت حياتهم تعيسة".

وأتم تغريدته بقوله: "وأعتقد أن الحياة فى مصر قبل الثورة كانت أفضل منها فى بعض دول أوروبا وبعض من أهلها كانوا تعساء".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريده "عبد العزيز" حيث قال وليد حافظ: "كان أمامك خيارين حياة كريمة مع أرض محتلة أم حياة صعبة مع أرض محررة".

وأضاف آخر: "مفيش احتلال بيطول وزى ماحضرتك شايف أين بريطانيا العظمى الآن من الهند على سبيل المثال