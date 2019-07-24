خضوع فنانة شهيرة لعملية استئصال ورم في الرأس

خضعت الفنانة اللبنانية، ماجي بوغصن، إلى عملية جراحية لاستئصال ورم في الرأس.

وقالت الإعلامية اللبنانية، إيمان إبراهيم، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أجرت الفنانة ماجي بو غصن صباح أمس عملية لإزالة ورم حميد من الدماغ".

وتابعت: "العملية تكللت بالنجاح وماجي لا تزال تحت إشراف الأطباء، الحمد الله على السلامة".

يذكر أن ماجي بوغصن اكتشفت إصابتها العام الماضي، حيث أكد الأطباء أنها مصابة بورم حميد ولا يستحق التدخل الجراحي العاجل.