كارثة.. تزويج طفلة مرتين فى الشرقية

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أكد نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، أن القانون المصري سواء قانون الطفل أو العقوبات لا يجرم زواج القاصرات أقل من 18 سنة أو استغلال الطفولة في حالات متعددة.

وأوضحت أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي "، أن القانون يجرم فقط توثيق عقود الزواج قبل 18 عامًا، ومنوهة أن بعض الأسر تتحايل على ذلك بزواج الفتيات عرفيًّا وتوثيق العقد بعد بلوغهن الـ18 عامًا.

وأشارت إلى أن بعض الحالات يرفض توثيق عقد الزواج والاعتراف بالأبناء ولذلك تلجأ الزوجة إلى تسجيل المواليد باسم والدها.

وكشفت أبو القمصان عن تزويج طفلة مؤخرًا في سن الـ13 في الشرقية مرتين، معقبة: "دي جريمة تستوجب تطبيق قانون الاتجار بالبشر عليها وعلى كل الوقائع المشابهة وعلى كل من يتورط في مثل هذه الزيجات".

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