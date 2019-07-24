دولة عربية تتصدر الحصول على جنسيات الاتحاد الأوروبي

24 يوليه 2019 - 09:54 ص

أصدر مكتب الإحصاء الأوروبي يوم الإثنين الماضي قائمة بالشعوب الأكثر حصولاً على الجنسيات الأوروبية، ليتقدم المغاربة قائمة دول العالم بواقع 67 ألفًا و848 شخصًا حصلوا على جنسيات دول تابعة للاتحاد الأوروبي.

واحتل المغاربة المركز الأول عالميًا كأكثر الشعوب حصولاً على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي لعام 2017، بواقع 67 ألفًا و848 شخصًا.

بينما توزعت الجنسيات ما بين الإيطالية وبنسبة وصلت لـ33,4 في المائة مقابل 25,2 للجنسية الإسبانية و24,6 في المئة للفرنسية، مقابل 7,5 في المئة للجنسية البلجيكية.

فيما حلت الجزائر في المرتبة الثانية عربيًا والعاشرة عالميًا بواقع 20 ألفًا و146 شخصًا توزعت جنسياتهم على 80 في المئة للفرنسية مقابل 5,7 في المئة للإيطالية و4,9 في المئة للإسبانية والبلجيكية بحاصل 3,1 في المئة.

كما شهدت القائمة تواجد سوريا في المركز الثالث عربيًا والـ14 عالميًا، حيث حصل 13 ألفًا و515 مواطنا سوريا على الجنسيات الاوروبية توزعت نسبهم مابين 63,9 في المئة للسويدية و18,3 للألمانية.

وفي المركز الرابع عربيا والـ 16 في الترتيب العام، حصل 12 ألفا و551 مواطنا تونسيا على جنسيات أوروبية، معظمهم في فرنسا بنسبة 56.1 في المئة وإيطاليا 25.4 في المئة.

بينما العراقيون في المركز الخامس عربيًا والـ 18 عالميًا، فحصل 11 ألفًا و518 من مواطنيهم على جنسيات أوروبية، توزعوا بين ألمانيا 30.2 في المئة، والسويد28.4 في المئة، وهولندا 12.1في المئة، وبلجيكا 8.1 في المئة.