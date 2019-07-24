ضربة إسرائيلية جديدة لحزب الله في سوريا

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نائب القنصل التركي

هاجم الجيش الإسرائيلى مواقع عسكرية، تابعة لميليشيا حزب إيران اللبنانى وإيران فى كل من تل الحارة بريف درعا والغوطة الغربية غربى دمشق ومواقع أخرى بمحيط محافظة القنيطرة بسوريا.

وكانت مصادر مخابرات غربية قالت في وقت سابق، إن فصائل مسلحة تدعمها إيران تتمركز فى تلك المنطقة التى استهدفها الهجوم.

القناة الإخبارية السورية، قالت إن الهجوم وقع على منطقة تل الحارة التى كانت نقطة تمركز للقوات الروسية لوقت طويل لكن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تولت السيطرة عليها لاحقا وفقًا لما ذكرته مصادر المخابرات الغربية.

من جانبها نقلت مواقع موالية للنظام السورى:أن الدفاعات الجوية تتصدى لأجسام معادية فى سماء القنيطرة جنوبى سورية.

أما المعارضة السورية، فأكدت أن سيارات إسعاف تقل جرحى وقتلى إلى مشفى ممدوح أباظا في القنيطرة، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية.

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