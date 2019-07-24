» كشف غموض مقتل لواء بالمعاش في فيصل

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مقتل لواء بالمعاش

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من كشف غموض مقتل لواء بالمعاش داخل استراحته بفيصل.

في وقت سابق عثرت قوات الأمن على جثة المجني عليه مقتولا بضربة في مؤخرة الرأس داخل استراحته -عبارة عن غرفة صغيرة، داخل مخزن ملحق بمقر الشركة- وتبين اختفاء حافظة نقوده وهاتفه المحمول.

التحريات توصلت إلى أن مرتكب الجريمة هو "محمد" - 30 سنة - وشهرته "أبو ندى" وكان يعمل حارسا للعقار الذي وقعت به الجريمة إذ اعتدى على الضحية بآلة حادة بمؤخرة الرأس بدافع السرقة.

وضم فريق البحث اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش فرقة الهرم، والرائد هاني عجلان، والرائد إسلام السيد معاونا مباحث قسم الهرم.

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