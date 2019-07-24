شادي محمد يكشف هوية سارقي شقته: ليست زوجته

24 يوليه 2019 - 06:49 ص

كشف شادي محمد - نجم الأهلي السابق - حقيقة سرقة شقته وذلك بعدما روجته وسائل إعلامية أنه اتهم زوجته بالسرقة.



وقال شادي إنه كان خارج القاهرة ثم تلقى اتصالات من الجيران تفيد بتعرض شقته للسرقة ، مشيرًا إلى أن شهود عيان أبلغوه أن 9 "بودي جاردات" قاموا بعملية السرقة.



وأشار شادي إلى أنه اكتشف سرقة مبلغ 600 ألف جنيه بالإضافة لبعض الميداليات التي حصل عليها مع النادي الاهلي فضلا عن وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، بالإضافة لعدد من كاميرات التصوير.



