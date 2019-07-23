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"السموم" تكشف حقيقة تسمم البطيخ وتحذر من تناوله في هذه الحالة

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البطيخ أقوى مرطب للجسم ومدمر لدهونه
البطيخ أقوى مرطب للجسم ومدمر لدهونه

المصريون ـ متابعات

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كشفت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم بالإسكندرية، حقيقة تسمم البطيخ، قائلة: "البطيخ فاكهة مغلقة ومن الصعب أن تتعرض إلى بكتيريا أو تتلف من الداخل".
وأضافت مها غانم - في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"- أنه من المفترض ألا يتعرض البطيخ لأي شيء يسبب التسمم، ولكن من الممكن أن يتعرض البطيخ لمشكلة بسبب تواجد مياه صرف صحي قريب من مكان زراعة البطيخ وقد يتسبب في بكتيريا".
وأضافت: "لا بد من غسل البطيخ بالمياه والصابون قبل فتحها لضمان عدم تواجد أي بكتيريا على القشرة الخارجية".
وتابعت: "رش مبيد حشري في فترة زراعة البطيخ قد يتسبب في تعرض قشرة البطيخ إلى بكتيريا".


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