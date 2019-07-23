وزارة الصحة حقيقة نقص أدوية منع الحمل

قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة تعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومي والخاص والأهلي.



وأضافت " السنباطي" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"- أن الوزارة تضخ وسائل تنظيم الأسرة وأدوية منع الحمل في المديريات الصحية كي يتم توزيعها على الوحدات الصحية، وهناك وفرة في أدوية تنظيم الأسرة.

وأضافت " السنباطي" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"- أن الوزارة تضخ وسائل تنظيم الأسرة وأدوية منع الحمل في المديريات الصحية كي يتم توزيعها على الوحدات الصحية، وهناك وفرة في أدوية تنظيم الأسرة.