إيهود باراك يعتذر عن مقتل 13 فلسطينيًا عام 2000

24 يوليه 2019 - 12:30 ص

اعتذر المرشح للانتخابات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، عن مقتل 13 من فلسطينيي 48 وقطاع غزة في احتجاجات عام 2000، بعد أن انتقده عضو كنيست عربي في إحدى الصحف.



ويأتي اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ردًا على تصريح عضو الكنيست، عيسوي فريج، في صحيفة «هآرتس» ذات التوجهات اليسارية، اليوم الثلاثاء، بأن باراك يجب أن يعتذر ويتحمل مسؤولية قتل 13 فلسطينيًا.



وصرح خصم نتانياهو لإذاعة إسرائيل العامة بأن «عيسوي فريج كتب كلمات مهمة نابعة من الألم»، مضيفا: «إنها مهمة ومؤلمة، أتحمل مسؤولية كل شيء جيد وسيئ خلال فترة رئاستي للوزراء، بما في ذلك الأحداث التي وقعت في أكتوبر عام 2000، وقتل فيها 12 من عرب إسرائيل وفلسطيني من غزة».

